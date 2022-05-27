Art Cosmetology: профессионализм на экспертном уровне

Проект косметологической клиники Инессы Павловны Демьяновой Art Cosmetology родился из большой любви к профессии. Основательница клиники — опытный доктор, сертифицированный тренер компании MERZ Aesthetics, востребованный эксперт инъекционных программ и спикер национальных конференций — собрала команду профессионалов, объединенных философией подхода к красоте и молодости — сохранить природную уникальность каждого!

О клинике

Уходовые процедуры, инъекционные процедуры, аппаратная косметология: Ultherapy, BBL Hero, INFINI, Endospheres Therapy.

Какие аппаратные процедуры клиники вы любите больше?

Все! (смеется). В нашей клинике есть разные аппаратные процедуры, и у каждой своя цель применения и способ воздействия, их невозможно сравнить.

Аппарат BBL HERO за одну процедуру может решить сразу несколько дерматологических проблем — уменьшение покраснения (лечение купероза и розацеа), лечение акне, фотостарения, устранение морщин, сужение пор, лечение рубцов и воспалений, подтяжка кожи. Наши пациенты особенно любят его за то, что после процедуры не требуется восстановление.

«Альтера» позволяет за один раз скорректировать овал лица, малярные мешки и нависающие брови. Как сказал один клиент нашей клиники после увиденного результата: «Как хирург, только без скальпеля».

Процедура INFINI стимулирует выработку коллагена кожи, применяется как для борьбы с возрастными изменениями (обвисание тканей, морщины любой глубины, фотостарение, расширенные поры), так и для лечения рубцов после хирургических операций и последствий обморожения или ожогов. Эндосфера терапия — одна из лучших мировых программ для борьбы с целлюлитом и моделирования контуров тела. Курс позволяет уменьшить объемы тела до двух размеров.

Метод лечения назначает только врач во время консультации.

Врачи клиники проходят специальное обучение перед началом работы на аппарате?

Конечно! Все врачи клиники — специалисты экспертного уровня, прошли обучение у представителей компаний-разработчиков, некоторое обучение было многоэтапное. Для нас важно гарантировать профессионализм на экспертном уровне. Результат нашего лечения и новое качество жизни пациента — единственные мерила успешности клиники.

Косметология только для женщин?

У нас большое количество пациентов-мужчин. Косметология — это про молодость и красоту, а мужчинам не меньше, чем женщинам, важно выглядеть хорошо. Сегодня эпоха личных брендов, а энергия и молодость — это синонимы успеха. Мужчины, конечно, отдают предпочтение процедурам, не требующим курса и дающим мгновенный результат. Самые популярные процедуры — это лечение гипергидроза (повышенной потливости), SMAS-лифтинг на аппарате ULTHERAPY, RF-лифтинг на аппарате INFINI. Эффективность процедур у мужчин не заставит себя ждать, потому что они идеальные пациенты — точные, исполнительные, четко следующие рекомендациям.

Как в вашей клинике представлены эстетические процедуры?

Это приятная часть комплексного подхода нашей клиники. Визит к эстетисту — настоящее удовольствие! Массаж лица и тела, уходовые процедуры с самыми эффективными брендами космецевтики, чистки, пилинги — это о любви к себе, о регулярной заботе и внимании.

Что для вас самое главное в создании команды?

Как для врача, самое главное — профессионализм, регулярное повышение квалификации, обмен опытом на международных конгрессах и конференциях. Как для сотрудника клиники — я ведь тоже часть коллектива — видеть взаимопомощь коллег, хорошее настроение, дружескую атмосферу. Как для руководителя — предоставить простор для творчества, поддержку, возможность работать на лучших аппаратах и с эффективными сертифицированными препаратами. Моя клиника — это мое детище!

г. Ростов-на-Дону, ул. Турксибская, 69/50

тел. 8(928)770-98-83