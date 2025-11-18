Открывшуюся в 2025 году гостиницу в стиле XIX века выставили на продажу

На днях на сайте «Авито» появилось объявление о продаже гостиницы «Пожва». Владелец оценил бизнес в 30 млн рублей. Гостиничный комплекс состоит из двухэтажного здания, в котором обустроено 11 номеров разных категорий, а также холл, кухня, обеденный зал для гостей, терраса и зона отдыха.

Недавно мы рассказывали о том, что в ближайшие три года в Пермском крае обустроят несколько модульных гостиниц.

