В Перми открылся первый экопункт

В Перми на улице Юрша, 80 открылся первый экопункт по приему вторсырья. В первый день пермяки принесли свыше 100 кг полезных отходов.

Как рассказали в ПРО ТКО, в экопункт любой желающий за вознаграждение сможет сдать пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, макулатуру, пластиковые ящики для фруктов и другое. Постепенно ассортимент вторсырья для приема будет расширяться – уже совсем скоро здесь можно будет бесплатно сдать батарейки.

Отметим, это первый экопункт из десяти, которые планируется открыть в Перми до 2024 года.