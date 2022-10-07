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В Перми открылся первый экопункт

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t.me/pro_tko_perm

В Перми на улице Юрша, 80 открылся первый экопункт по приему вторсырья. В первый день пермяки принесли свыше 100 кг полезных отходов.

Как рассказали в ПРО ТКО, в экопункт любой желающий за вознаграждение сможет сдать пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, макулатуру, пластиковые ящики для фруктов и другое. Постепенно ассортимент вторсырья для приема будет расширяться – уже совсем скоро здесь можно будет бесплатно сдать батарейки.

Отметим, это первый экопункт из десяти, которые планируется открыть в Перми до 2024 года.

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