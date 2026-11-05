Фотограф Анна Самсонова с проектом «Фрау на ферме» вошла в топ национальной премии «МедиаПоле»

Ее проект «Фрау на ферме» объединяет хозяйство по выращиванию клубники и агротуристическое направление. Им Анна Самсонова занимается вместе с мужем Ларионом Клименко с 2025 года. Главная героиня и символ фермы — енотовидная собака Фрау.

В этом году на премию поступило больше 2 тыс. заявок из 79 регионов страны, до финала дошли 120 авторов. Первое место занял блогер-миллионник из Астраханской области Тимур Далганов, известный по видео «Суета в родильном отделении». Первое место занял блогер-миллионник из Астраханской области Тимур Далганов, известный по видео «Суета в родильном отделении». Анна Самсонова с проектом «Фрау на ферме» заняла второе место в номинации «Блогеры». «Для нас это признание от Минсельхоза России: мы вошли в число лучших блогеров страны, которые популяризируют АПК. Войти даже в топ-10 — непростая задача, ведь среди участников немало блогеров-миллионников. А мы стали вторыми среди двух тысяч человек», — отметила Анна Самсонова.

Также в финале Пермский край представляли Алина Климова, которая рассказывает в блоге об обычаях и быте коми-пермяков, семья Вилисовых, восстанавливающая заброшенную деревню и развивающая питомник растений «Вещий лес», и Екатерина Васильева, показывающая обустройство хозяйства в деревне, где ее семья стала единственными жителями.

Информационный обзор редакции.