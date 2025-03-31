«А ниче тот факт, что это Пермь»: у города появился собственный стикерпак с мишкой

У молодежной столицы России 2025 — Перми — появились собственные стикерпак и набор эмодзи в Telegram. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, их создали студенты ВШЭ.
В наборе эмодзи собраны алфавит и цифры в цветовой гамме Молодежной столицы, текстовые символы, а также посикунчик, буква П, ротонда, пушка Мотовилихинских заводов и другие объекты Перми. Главная «звезда» стикерпака — маскот пермской молодежной столицы, медведь Пермяша.
Информационный обзор редакции.
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