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«А ниче тот факт, что это Пермь»: у города появился собственный стикерпак с мишкой

У молодежной столицы России 2025 — Перми — появились собственные стикерпак и набор эмодзи в Telegram. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, их создали студенты ВШЭ.

Пермский край/Telegram
Пермский край/Telegram

В наборе эмодзи собраны алфавит и цифры в цветовой гамме Молодежной столицы, текстовые символы, а также посикунчик, буква П, ротонда, пушка Мотовилихинских заводов и другие объекты Перми. Главная «звезда» стикерпака — маскот пермской молодежной столицы, медведь Пермяша.

Информационный обзор редакции.

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