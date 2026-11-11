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Потратили миллионы рублей: в три раза выросли продажи препаратов-аналогов «Оземпика»

Продажи препаратов-аналогов «Оземпика» в Пермском крае за год выросли в три раза. Статистикой от DSM Group за девять месяцев 2026 года поделился портал v-kurse.ru.

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Жители Пермского края с 2026 года потратили на аналоги «Оземпика» больше 943 млн рублей. Для сравнения: за девять месяцев 2025 года траты составили 299 млн рублей.

Выросли и объемы продаж. С начала года пермяки приобрели в аптеках 84,6 тыс. упаковок препаратов на основе семаглутида (рост в два раза) и почти 59 тыс. — на основе тирзепатида (рост +1500%). Они считаются аналогами ставшего популярным «Оземпика»: лекарство создано для лечения сахарного диабета, но его стали массово применять для похудения. У этих средств есть множество побочных эффектов: от проблем со стулом до риска рака щитовидной железы. Напоминаем, что любое применение лекарственных препаратов допускается только после консультации с врачом.

Информационный обзор редакции.

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