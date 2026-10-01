Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Поделиться:

Известно, что собираются открыть в девятиэтажке за «Домом Третьяковой»

Девятиэтажное здание за историческим особняком «Дом Третьяковой» готовится занять сеть клиник МЕДСИ. По данным v-kurse.ru, она разместится на всех этажах дома на Советской улице. Ранее в нем располагался апарт-комплекс.

Яндекс Карты

В помещениях сейчас идут ремонтные работы, а на фасаде уже появилась вывеска медицинского заведения. По данным издания, открытие намечено на ноябрь 2026 года. На сайте клинике есть информация о запуске «МЕДСИ» в девятиэтажном здании.

Недавно мы рассказывали о том, что целый бизнес-центр на улице Горького собираются перепрофилировать под хирургический комплекс.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: