Известно, что собираются открыть в девятиэтажке за «Домом Третьяковой»

В помещениях сейчас идут ремонтные работы, а на фасаде уже появилась вывеска медицинского заведения. По данным издания, открытие намечено на ноябрь 2026 года. На сайте клинике есть информация о запуске «МЕДСИ» в девятиэтажном здании.

Недавно мы рассказывали о том, что целый бизнес-центр на улице Горького собираются перепрофилировать под хирургический комплекс.

Информационный обзор редакции.