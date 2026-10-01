Известно, что собираются открыть в девятиэтажке за «Домом Третьяковой»

Девятиэтажное здание за историческим особняком «Дом Третьяковой» готовится занять сеть клиник МЕДСИ. По данным v-kurse.ru, она разместится на всех этажах дома на Советской улице. Ранее в нем располагался апарт-комплекс.
В помещениях сейчас идут ремонтные работы, а на фасаде уже появилась вывеска медицинского заведения. По данным издания, открытие намечено на ноябрь 2026 года. На сайте клинике есть информация о запуске «МЕДСИ» в девятиэтажном здании.
Недавно мы рассказывали о том, что целый бизнес-центр на улице Горького собираются перепрофилировать под хирургический комплекс.
Информационный обзор редакции.
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