В Пермском крае клещи стали менее активны

За эту неделю медицинские организации выявили 643 случая присасывания клещей к человеку. Это в два раза меньше, чем неделей ранее. Такие цифры приводит информационное агентство «Текст» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.
В ведомстве пояснили, что с начала этого сезона от клещей пострадали 14,7 тысячи человек, из которых 2,2 тысячи детей.
Первое место по локализации клещей заняли лесные массивы, в которых фиксируется 65% случаев нападений. На втором оказались дачные участки с частотой в 31,6%. Чаще всего на опасных паукообразных жалуются в Пермском и Дворянском районах и в краевой столице.
Несмотря на положительную динамику, специалисты призывают соблюдать меры безопасности, а для убеждения приводят статистику:
«По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, 52,9% инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 2,8% моноцитарным эрлихиозом человека, 1,4% клещевым вирусным энцефалитом, 1,0% гранулоцитарным анаплазмозом человека».
Ранее мы рассказывали, что Пермь вошла в пятерку городов, где выросло число обращений с поллинозом
Информационный обзор редакции.
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