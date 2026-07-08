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Пермские ученые установили, кто сложнее восстанавливается после коронавируса

Научные сотрудники пермского политеха (ПНИПУ) и аграрно-технологического университета (ПГАТУ) провели еще одно исследование одного из самых коварных заболеваний. Они проанализировали 206 иммунограмм женщин и мужчин и выяснили, чей иммунитет быстрее приходит в норму после COVID-19.

Shutterstock

Как показало исследование, срок восстановления напрямую связан с полом. У женщин процесс оказался более быстрым за счет эстрогенов в организме, способствующих ускоренному восстановлению клеток. Мужская часть населения восстанавливается тяжелее — всему виной высокий тестостерон, который подавляет иммунный ответ. 

Анализы также показали, что есть пациенты с повышенным риском — их иммунная система восстанавливается дольше из-за дисбаланса в работе клеток. Чаще всего это женщины в возрасте от 31 года до 40 лет и мужчины от 41 года до 50 лет.

Ранее мы сообщали, что в Перми построят завод по производству диализных растворов —  это позволит людям с почечной недостаточностью проводить диализ дома. 

Информационный обзор редакции.

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