Пермские ученые установили, кто сложнее восстанавливается после коронавируса

Как показало исследование, срок восстановления напрямую связан с полом. У женщин процесс оказался более быстрым за счет эстрогенов в организме, способствующих ускоренному восстановлению клеток. Мужская часть населения восстанавливается тяжелее — всему виной высокий тестостерон, который подавляет иммунный ответ.

Анализы также показали, что есть пациенты с повышенным риском — их иммунная система восстанавливается дольше из-за дисбаланса в работе клеток. Чаще всего это женщины в возрасте от 31 года до 40 лет и мужчины от 41 года до 50 лет.

Ранее мы сообщали, что в Перми построят завод по производству диализных растворов — это позволит людям с почечной недостаточностью проводить диализ дома.

Информационный обзор редакции.