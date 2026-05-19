Второй случай заболевания кори за неделю выявили в Перми

Информацию о том, что выявлен второй случай заболевания изданию подтвердили в пресс-службе Роспотребнадзора. Известно, что корь обнаружили у ребенка, непривитого по возрасту. По данным «Вести-Пермь», еще один случай был выявлен в ЖК «Солнечный город» — также у непривитого ребенка.

Всего с начала года в Пермском крае было выявлено восемь случаев кори, что не превышает показатели прошлого года.

Корь передается воздушно-капельным путем, источником инфекции считается больной человек. Клиническая картина заболевания: высокая температура до 40 °С, насморк, конъюнктивит, а также сыпь, которая сначала появляется за ушами, на лице и шее, затем на груди и туловище, а после на руках и ногах. Единственным способом защититься от кори считается вакцинация, которую проводят с 1 года. Те, кто не болел корью или был непривит, остаются высоко восприимчивыми к болезни в течение всей жизни.