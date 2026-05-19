Второй случай заболевания кори за неделю выявили в Перми

В Перми выявили второй случай заболевания кори за неделю. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на жительницу микрорайона Красные Казармы. По ее словам, 13 мая, по квартирам ходили сотрудники центра гигиены и эпидемиологии.
Информацию о том, что выявлен второй случай заболевания изданию подтвердили в пресс-службе Роспотребнадзора. Известно, что корь обнаружили у ребенка, непривитого по возрасту. По данным «Вести-Пермь», еще один случай был выявлен в ЖК «Солнечный город» — также у непривитого ребенка.
Всего с начала года в Пермском крае было выявлено восемь случаев кори, что не превышает показатели прошлого года.
