Закрылась частная клиника, специализирующаяся на нейрореабилитации

В Перми закрылась «Клиника неврологии». Частный медицинский центр работал около десяти лет, специализировался на нейрореабилитации и лечении заболеваний нервной системы у детей и взрослых.

У «Клиники неврологии» было два филиала. Как сообщает издание «Текст», некоторые врачи, которые ранее работали в профильном медицинском центре, теперь ведут прием в других частных клиниках Перми.

Недавно мы рассказывали о том, что еще три пермские клиники собираются отказаться от проведения абортов.

Информационный обзор редакции.

