Средний чек на услуги стоматологов вырос на 13 процентов

Несмотря на рост цен, пермяки стали посещать клиники чаще — число покупок частных медицинских услуг по сравнению с 2024 годом выросло на 8%. Особенно заметными стали траты пермяков на стоматологические услуги. Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на данные центра «Чек Индекс», средний чек на лечение зубов вырос на 13% и составил 10,9 тыс. рублей. Число покупок стало больше на 4%.

Информационный обзор редакции.