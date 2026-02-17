Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Средний чек на услуги стоматологов вырос на 13 процентов

В Пермском крае за год выросли траты на частные медицинские услуги, а также их популярность. Средний чек в частных клиниках увеличился за год на 11%, он составил 4,5 тыс. рублей.

Несмотря на рост цен, пермяки стали посещать клиники чаще — число покупок частных медицинских услуг по сравнению с 2024 годом выросло на 8%. Особенно заметными стали траты пермяков на стоматологические услуги. Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на данные центра «Чек Индекс», средний чек на лечение зубов вырос на 13% и составил 10,9 тыс. рублей. Число покупок стало больше на 4%.

Информационный обзор редакции.

