Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Поделиться:

В начале года на треть снизились продажи лекарств от ОРВИ

Объем продажи лекарств в Перми в январе упал на 13%, особенно заметным оказалось снижение в категории препаратов от гриппа и ОРВИ. По оценкам портала Megapteka.ru, оно составило 36%.

Shutterstock

Зато рост продаж зафиксировали в сегменте «Нервная система» (на 12%), также выросли объемы реализации контрацептивов (на 23%).

В целом по России аптечный рынок пережил постновогодний спад: в среднем продажи сократились на 10,7% в рублевом эквиваленте. А цены выросли на 0,9% — это связывают с окончанием промоакций и корректировкой стоимости после декабрьского пика.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: