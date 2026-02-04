В начале года на треть снизились продажи лекарств от ОРВИ

Зато рост продаж зафиксировали в сегменте «Нервная система» (на 12%), также выросли объемы реализации контрацептивов (на 23%).

В целом по России аптечный рынок пережил постновогодний спад: в среднем продажи сократились на 10,7% в рублевом эквиваленте. А цены выросли на 0,9% — это связывают с окончанием промоакций и корректировкой стоимости после декабрьского пика.

Информационный обзор редакции.