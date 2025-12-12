Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Гонконгский грипп дошел до Пермского края, но пик заболеваемости еще впереди

С начала сезона заболеваемости грипп диагностирован у 537 жителей Пермского края. Среди заболевших доминирует штамм A(H3N2), который называют «гонконгским гриппом».

Shutterstock

Как сообщает «Рифей» со ссылкой на данные Роспотребнадзора, большинство заболеваших гриппом (более 70%) — дети. Эпидемиологи рассказывают о тяжелой картине болезни: резкий температуры до 38,5-40 градусов в первые часы, головная боль, ломота в мышцах и суставах, светобоязнь, слезотечение, сильная усталость и вялость, сухой кашель. Федеральный Роспотребнадзор прогнозирует, что пик заболеваемости гонконгским гриппом в России ожидается к началу новогодних праздников.

Вместе с тем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжает расти. По итогам первой недели декабря зарегистрировано 17296 случаев заболеваний: их число увеличилось на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

