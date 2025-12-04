Средняя стоимость аптечной корзины в Перми оказалась самой минимальной

За месяц цены на лекарства снизилась на 3,2%. По данным исследования, в Перми одна из самых доступных аптечных корзин — ее средняя стоимость составляет 6879 рублей, также в этом списке Ставрополь (6,9 тыс. рублей) и Ростов-на-Дону (7 тыс. рублей).

Продажи в аптеках сократились на 8%. Особенно это заметно в категориях товаров для зрения (спад на 37%) и препаратов для ЖКТ (на 12%). Продажи средств для эндокринной системы и контрацептивов, напротив, выросли на 13% и 8%.

Информационный обзор редакции.