Пермяки стали тратить больше денег на антидепрессанты и успокоительные БАДы

Как сообщает «Текст» со ссылкой на данные отраслевой аналитической компании DSM Group, за полгода пермяки купили 180 тыс. 578 упаковок антидепрессантов. И этот показатель также вырос по сравнению с прошлым годом, но на 18%.

Наблюдается также рост популярности успокоительных БАДов среди пермяков — было куплено на 16,5% упаковок больше, чем в прошлом году. Траты на них увеличились на 35%.

