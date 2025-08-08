Пермяки стали тратить больше денег на антидепрессанты и успокоительные БАДы

Траты жителей Пермского края на антидепрессанты выросли за год на 36%. С января по июнь 2025 года пермяки потратили на такие препараты свыше 148 млн рублей.
Как сообщает «Текст» со ссылкой на данные отраслевой аналитической компании DSM Group, за полгода пермяки купили 180 тыс. 578 упаковок антидепрессантов. И этот показатель также вырос по сравнению с прошлым годом, но на 18%.
Наблюдается также рост популярности успокоительных БАДов среди пермяков — было куплено на 16,5% упаковок больше, чем в прошлом году. Траты на них увеличились на 35%.
