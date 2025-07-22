Кардиохирурги за одну операцию избавили женщину от четырех болезней сразу

В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что за сложный случай взялись врачи Кардиодиспансера. «Нами было принято решение первым этапом провести кардиохирургическую операцию на открытом сердце, а затем заниматься стенозом сонных артерий. Сложность этого случая заключалась в том, что необходимо было за одну операцию выполнить очень большой объем вмешательства. Одномоментно в условиях искусственного кровообращения, на остановленном сердце, мы выполнили коронарное шунтирование по поводу ишемической болезни сердца, протезирование митрального клапана в связи с его дисфункцией, а также провели радиочастотную абляцию по методике Box Lesion для лечения аритмии. После чего удалили тромб из ушка левого предсердия и резецировали его для профилактики повторного тромбообразования», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Кардиодиспансера к.м.н. Алексей Вронский.

Операция продлилась около пяти часов. После этого женщина восстанавливалась в стационаре под наблюдением кардиолога. А через три недели начался второй этап лечения: пациентке удаляли бляшку из сонной артерии, которая могла привести к острому нарушению мозгового кровообращения. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Врачи говорят, что ей необходимо только четко следовать данным ранее рекомендациям.