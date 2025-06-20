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Впервые за 12 лет в Пермском крае выявили случай заболевания краснухой

В Пермском крае выявили первый случай заражения краснухой. В последний раз эта болезнь в регионе была обнаружена в 2013 году.

Shutterstock

Заболевший заразился в другом регионе РФ, сообщает v-kurse.ru. Он уже прошел курс лечения в стационаре и выписался без каких-либо осложнений.

Отметим, краснуха — одно из наиболее заразных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем. Считается опасной для беременных, так как грозит выкидышем или рождению ребенка с врожденным синдромом краснухи (ВСК). Основным методом борьбы с краснухой считается вакцинация.

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