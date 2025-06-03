В Пермском крае смогут проводить реконструктивные пластические операции на органах грудной клетки

В центре установили современное оборудование. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что благодаря обновлению хирургического корпуса и установке современного оборудования в регионе появилась возможность проведения высокотехнологичных операций, среди них: расширенные и реконструктивные пластические операции на органах грудной клетки.

Сейчас на территории фтизиопульмонологического медцентра строят поликлинику на 300 посещений в смену для взрослых и детей. Его планируют сдать в 2026 году.