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В Пермском крае смогут проводить реконструктивные пластические операции на органах грудной клетки

В Перми, на шоссе Космонавтов, после капитального ремонта открылся хирургический корпус Клинического фтизиопульмонологического центра. После обновления в нем появились 70 мест для больных, а также отделение для реанимации на 9 коек, кабинеты эндоскопии и лучевой диагностики.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края
Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края
Пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

В центре установили современное оборудование. В пресс-службе министерства здравоохранения рассказали, что благодаря обновлению хирургического корпуса и установке современного оборудования в регионе появилась возможность проведения высокотехнологичных операций, среди них: расширенные и реконструктивные пластические операции на органах грудной клетки.

Сейчас на территории фтизиопульмонологического медцентра строят поликлинику на 300 посещений в смену для взрослых и детей. Его планируют сдать в 2026 году.

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