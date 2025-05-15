18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Поделиться:

Треть пермяков покупает лекарства при первых симптомах заболеваний

Большинство жителей Пермского края покупают лекарства онлайн с самовывозом или доставкой. Такой ответ дали 77% участников исследования, которое проводила цифровая экосистема МТС и центр аналитики и исследований MTC AdTech. Из опрошенных 56% выбирают аптеки, а 17% — маркетплейсы.

Shutterstock

Каждый третий пермяк, а это 37% опрошенных, бежит покупать лекарства при появлении первых симптомов заболевания, 12% — приобретают препараты от хронических заболеваний и для профилактики, 16% — регулярно пополняют свою аптечку.

У большинства пермяков, 86% опрошенных, средний чек в аптеках не превышает 3 000 рублей. 

Недавно мы публиковали статистику минздрава: оказывается, у 20% пермяков есть лишний вес.

 Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: