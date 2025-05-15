Треть пермяков покупает лекарства при первых симптомах заболеваний

Большинство жителей Пермского края покупают лекарства онлайн с самовывозом или доставкой. Такой ответ дали 77% участников исследования, которое проводила цифровая экосистема МТС и центр аналитики и исследований MTC AdTech. Из опрошенных 56% выбирают аптеки, а 17% — маркетплейсы.
Каждый третий пермяк, а это 37% опрошенных, бежит покупать лекарства при появлении первых симптомов заболевания, 12% — приобретают препараты от хронических заболеваний и для профилактики, 16% — регулярно пополняют свою аптечку.
У большинства пермяков, 86% опрошенных, средний чек в аптеках не превышает 3 000 рублей.
Недавно мы публиковали статистику минздрава: оказывается, у 20% пермяков есть лишний вес.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)