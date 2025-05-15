Треть пермяков покупает лекарства при первых симптомах заболеваний

Каждый третий пермяк, а это 37% опрошенных, бежит покупать лекарства при появлении первых симптомов заболевания, 12% — приобретают препараты от хронических заболеваний и для профилактики, 16% — регулярно пополняют свою аптечку.

У большинства пермяков, 86% опрошенных, средний чек в аптеках не превышает 3 000 рублей.

Недавно мы публиковали статистику минздрава: оказывается, у 20% пермяков есть лишний вес.

Информационный обзор редакции.