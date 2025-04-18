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Сезон начался: больше 120 человек обратились в медучреждения по поводу укусов клещей

Количество обращений по поводу укусов клещей в Пермском крае выросло. С начала сезона в медицинские организации обратились 124 человека, среди них 36 — дети.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Больше всего обращений по поводу укусов клещей было в Пермском районе (25) и Перми (13), а также в Кунгурском, Чайковском, Кудымкарском городских округах. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края рассказали, что часть снятых с пострадавших клещей инфицированы возбудителями клещевого вирусного энцефалита (в 1,2%), иксодовым клещевым боррелиозом (25%), моноцитарным эрлихиозом человека (1,3%).

В 2024 году в Пермском крае зарегистрировано более 27 тысяч случаев присасывания клещей. Большинство из них — в лесных массивах, садовых товариществах и на дачных участках.

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