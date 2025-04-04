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Пермяки продолжают скупать гомеопатические средства и в 2025 году

По итогам 2024 года объем продаж гомеопатических препаратов в Пермском крае вырос на 37,3%. А за два месяца 2025 года он увеличился на 40,2%.

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Аналитики DSM Group объясняют повышенный интерес к трем гомеопатическим средствам, сообщает «В курсе.ру». На первом месте по продажам оказалось средство для облегчения предменструального синдрома. Также в лидерах: мазь для лечения воспалений, полученных после травм, и капли, которые назначают при тонзиллите и лимфадените. В январе и феврале 2025 года жители Пермского края купили около 56 тыс. упаковок гомеопатических препаратов.

Ранее мы рассказывали о том, что за два месяца 2025-го россияне потратили на антидепрессанты почти 3 миллиарда рублей.

Информационный обзор редакции.

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