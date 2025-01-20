В Пермском крае живет более одного миллиона человек с лишним весом

По росту населения с лишним весом Пермский край занял пятое место в Приволжском федеральном округе. На первом месте оказалась Удмуртия (+8,8%). Среди всех регионов лидером по увеличению количества полных людей стали Севастополь (+36,3%), Калининградская область (+32,1%), Чукотский автономный округ (+26,1%).

В целом в России за пять лет снизилась численность взрослого населения (от 19 лет), страдающего ожирением. По данным исследования, на 14,% или на 3,7 млн человек.

Информационный обзор редакции.