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В Пермском крае живет более одного миллиона человек с лишним весом

В Пермском крае за пять лет стало больше людей с лишним весом — на 3,4%. В регионе проживает 1 млн 163 тыс. полных людей, сообщается в исследовании портала FinExpertiza, которое опирается на данные Росстата с 2018 по 2023 год.

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По росту населения с лишним весом Пермский край занял пятое место в Приволжском федеральном округе. На первом месте оказалась Удмуртия (+8,8%). Среди всех регионов лидером по увеличению количества полных людей стали Севастополь (+36,3%), Калининградская область (+32,1%), Чукотский автономный округ (+26,1%).

В целом в России за пять лет снизилась численность взрослого населения (от 19 лет), страдающего ожирением. По данным исследования, на 14,% или на 3,7 млн человек.

Информационный обзор редакции.

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