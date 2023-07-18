В пермском аэропорту усилен контроль за прибывающими из Египта

В аэропорту Перми усилен санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из курортных городов Египта Хургада и Шарм-эш-Шейх. Как сообщает Роспотребнадзор, это связано со случаями неизвестного заболевания в провинции Кена. Его симптомы схожи с лихорадкой денге, которую переносят на себе комары Aedes aegypti — высокая температура тела, ломота, головная боль и сильная усталость. Первые случаи неизвестного заболевания зафиксированы в провинции Кена в 600 километрах к югу от Каира.

Специалисты советуют туристам, соблюдать меры предосторожности: носить максимально закрытую одежду, применять репелленты, двери и окна в помещениях закрывать противомоскитными сетками. По возвращении из страны в случае ухудшения состояния следует немедленно обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте путешествия.

Каждый день в Большое Савино прилетают 1-2 рейса из аэропортов Хургада и Шарм-эш-Шейха.