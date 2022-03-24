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Новая волна заболеваемости коронавирусом в Пермском крае ожидается осенью

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Новая волна заболеваемости коронавирусом в Пермском крае ожидается осенью. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» заявила профессор-эпидемиолог Ирина Фельдблюм.

По словам эксперта, завершение волны омикрона «не значит, что вирус уйдет и оставит нас в покое». Подъемы заболеваемости будут происходить в обычные для вирусов сезоны.

Эпидемиолог также объяснила сохранение масочного режима в Пермском крае. По ее словам, данное ограничение не отменяется потому, что до сих пор фиксируются случаи тяжелого течения болезни.

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