В поликлиниках Пермского края возобновляется плановая медпомощь

С 1 марта поликлиники Пермского края возобновляют оказание плановой первичной медико-санитарной помощи и прием узких специалистов для взрослых и детей. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.

С марта возобновляются диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населения. В детских поликлиниках продолжится вакцинация детей в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Кроме этого, в детских поликлиниках закрываются амбулаторные центры, открытые во время высокой заболеваемости коронавирусом. Во взрослых поликлиниках центры пока продолжат работать.