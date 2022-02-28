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Здоровье

В поликлиниках Пермского края возобновляется плановая медпомощь

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С 1 марта поликлиники Пермского края возобновляют оказание плановой первичной медико-санитарной помощи и прием узких специалистов для взрослых и детей. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.

С марта возобновляются диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населения. В детских поликлиниках продолжится вакцинация детей в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Кроме этого, в детских поликлиниках закрываются амбулаторные центры, открытые во время высокой заболеваемости коронавирусом. Во взрослых поликлиниках центры пока продолжат работать.

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