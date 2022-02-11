Жители Пермского края теперь могут закрыть больничный по электронной почте

Жители Пермского края, проходящие лечение от ОРВИ или COVID-19 в амбулаторных условиях, теперь могут закрывать листы нетрудоспособности, обратившись в свою поликлинику не только по телефону, но и через электронную почту.

Как сообщили в Минздраве Прикамья, чтобы пациентам за дистанционной выпиской не приходилось дозваниваться на горячие линии АКДЦ, медицинские организации начали принимать от них обращения по электронной почте а также путем заполнения электронных форм в интернете. После этого медработник поликлиники связывается с заявителем, чтобы опросить его и решить вопрос о дистанционном закрытии больничного.

Отправляя сообщение на электронную почту, пациенту нужно указать о себе всю необходимую информацию – фамилию, имя и отчество, дату и год рождения, СНИЛС, номер телефона и дату открытия листа нетрудоспособности. При этом обращаться необходимо именно в то учреждение, в котором больничный лист был открыт.

Список медорганизаций, в которые можно сообщить о закрытии больничного по электронной почте или через электронную форму, доступен на сайте краевого правительства.