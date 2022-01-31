В Пермском крае выявлено более 3 тысяч новых случаев коронавируса

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 3 190 новых случаев COVID-19. Из них 868 — дети до 17 лет включительно. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 185 886.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 169 пациента. Из них 69 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 810 человек. Выздоровели за сутки 300 человек.