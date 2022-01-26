Куда обращаться за медпомощью с симптомами ОРВИ? Рассказал Минздрав Пермского края

Согласно памятке краевого Минздарва, при температуре до 38 градусов, насморке, боли в горле и/или кашле, головной боли следует самостоятельно обратиться в амбулаторно-консультативный диагностический центр для пациентов с ОРВИ (АКДЦ).

В Перми АКДЦ открыты по 15 адресам, в том числе на Крупской, 57а, Куйбышева, 111, Екатерининской, 224, Липатова, 19, Репина, 21, Качканарской, 47, Братьев Игнатовых, 3.

Вызвать врача на дом при признаках ОРВИ могут жители, входящие в одну из категорий повышенного риска: маломобильные, онкобольные, а также пациенты с хронической сердечной, почечной или печеночной недостаточностью, больные диабетом, беременные или люди в возрасте старше 65 лет.

При температуре выше 38 градусов, боли в горле и/или кашле, насморке, головной боли необходимо звонить В Единый диспетчерский центр неотложной помощи по телефону: 270-09-03 или 122.

В случае если у пациента появились нарушения сознания и дыхания, вялость или судороги, то необходимо вызвать скорую помощь.