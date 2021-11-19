В Перми госпитализированы с COVID-19 несколько пациентов с фиктивными QR-кодами

В сентябре скончались два пациента, заболевшие буквально через несколько дней после второй прививки. Еще в одном случае пациент умер, так как спустя более 9 месяцев не прошел ревакцинацию.

Также Касатов отметил, что в больницах встречаются пациенты с сертификатами о вакцинации, но с нетипично протекающей болезнью. Через некоторое время они признаются, что фиктивно привились, некоторые — уже в реанимациях. При этом методы лечения привитых и не привитых различаются.

Как ранее сообщало ГУ МВД по Пермскому краю, в регионе возбуждено пять уголовных дел из-за подделки ПЦР-тестов и QR-кодов.