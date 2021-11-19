В Перми госпитализированы с COVID-19 несколько пациентов с фиктивными QR-кодами

Главный врач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов рассказал о смертях среди привитых от коронавируса. По его данным, больнице скончались три пациента, которые прошли вакцинацию от коронавируса.
В сентябре скончались два пациента, заболевшие буквально через несколько дней после второй прививки. Еще в одном случае пациент умер, так как спустя более 9 месяцев не прошел ревакцинацию.
Также Касатов отметил, что в больницах встречаются пациенты с сертификатами о вакцинации, но с нетипично протекающей болезнью. Через некоторое время они признаются, что фиктивно привились, некоторые — уже в реанимациях. При этом методы лечения привитых и не привитых различаются.
Как ранее сообщало ГУ МВД по Пермскому краю, в регионе возбуждено пять уголовных дел из-за подделки ПЦР-тестов и QR-кодов.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.