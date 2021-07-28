В Пермском крае обнаружено 428 новых случаев заражения COVID-19

В Прикамье зафиксировано 428 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Правительства Пермского края.

Больше всего заболевших в Перми - 224. Следующий по численности Соликамский городской округ, в котором обнаружено 50 инфицированных.

Меньше всего заболевших выявлено в Красновишерске, Кудымкаре и Куединском округе - 3 случая инфицирования. По 2 новых заражения зафиксировано в Еловском муниципальном округе и в Краснокамске.

По 1 заболевшему обнаружено в Пермском муниципальном районе, в Добрянке и в Октябрьском городском округе.

Сейчас в Пермском крае выявлено 71 268 заболевших COVID-19.