В Перми открылась новая лаборатория для проведения исследований на COVID-19

В Пермском крае открылась шестая лаборатория для исследования на COVID-19 методом ПЦР. Обработку теста проводят в новой лаборатории краевого клинического госпиталя для ветеранов войн.

Исследования ПЦР-тестом можно сдать еще в пяти медицинских организациях: центр по борьбе со СПИД, краевая инфекционная больница, краевая клиническая больница, краевая станция переливания крови, больница им. Вагнера в Березниках

Также в августе откроются 3 новых лаборатории в больницах: Краснокамска, Кунгура и Кудымкара. Об этом сообщает министерство здравоохранения по Пермскому краю.