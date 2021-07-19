В Пермском крае количество инфицированных COVID-19 за сутки впервые превысило цифру 400

По данным Роспотребнадзора в Пермском крае выявлено 407 новых случаев заражения COVID-19: 53 человека проходят лечение в больницах, 354 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных достигло 67 907. В числе 407 новых инфицированных 151 пациент мужского пола, 256 – женского, среди заболевших 51 ребенок. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 70 человек, от 30 до 49 лет – 144 человека, 84 в возрасте 50-64 и 58 человек старше 65 лет.