Краевой суд обязал Минздрав обеспечить ребенка-инвалида дорогостоящим лекарством

Прокуратура Пермского края через суд добилась обеспечения дорогостоящим лекарством трем семьям, в которых нуждаются их тяжелобольные дети. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Для одного ребенка с онкологическим заболеванием стоимость курса лечения в количестве 20 ампул составляет 25 млн рублей. Ранее родители обращались за помощью в региональный Минздрав, но там им отказывали, поскольку препарат «не зарегистрирован на территории Российской Федерации и не входит в перечень жизненно важных лекарств».

Также прокурором края предъявлены иски о пожизненном обеспечении необходимыми лекарственными средствами еще двух детей-инвалидов. Стоимость ежегодного курса лечения составляет более 100 тыс. рублей.

Ленинский районный суд Перми удовлетворил все иски в полном объеме. В ближайшее время Минздрав Пермского края закупит лекарственные препараты и направит их на лечение трех детей-инвалидов.