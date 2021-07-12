График работы мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 в Перми

В Перми на этой неделе возобновляется работа мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает краевой минздрав.

Ранее деятельность передвижных прививочных кабинетов пришлось приостанавливать из-за дефицита вакцины в регионе. За прошедшие несколько дней в регион поступило более 42 тысяч доз вакцины.

Всего в Перми действуют пять мобильных пунктов вакцинации. Рассказываем, где можно получить прививку просто по пути из магазина или театра.

12 июля с 14:00 до 18:00 на парковке у гипермаркета «Лента» в м/р Парковый;

12 и 13 июля с 14:00 до 18:00 у торгового центра «Карусель» (шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж);

14 июля с 10 утра до 15:00 в автобусе у Пермского цирка;

14, 15 и 16 июля с 16:00 до 20:00 в шатре на площади у ротонды в парке имени Горького;

16 июля с 10:00 до 13:00 на мини-рынке в дачном поселке Алешиха;

17 и 18 июля с 11 утра до 17:00 в шатре на площади у ротонды в парке имени Горького.

Для иммунизации от коронавируса в мобильных пунктах не требуется предварительная запись, вакцинация проходит в формате живой очереди. Поставить прививку могут все желающие старше 18 лет.