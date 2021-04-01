В Пермском крае 117 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 117 новых случаев заражения COVID-19: 23 человека проходят лечение в больницах, 94 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 49 пациентов мужского пола, 68 – женского, среди заболевших 9 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 51 366: 45 762 (+187) — выздоровели, 700 — на лечении, 1 076 (+27) — на карантине дома, 1 961 — скончались.

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