В Пермском крае за сутки 118 новых случаев заражения COVID-19

По данный Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 92 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 43 пациента мужского пола, 75 – женского, среди заболевших 8 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 51 249: 45 575 (+190) — выздоровели, 733 — на лечении, 1 049 (-67) — на карантине дома, 1 956 — скончались.

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