В Пермском крае 121 новый случай заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 121 новый случай заражения COVID-19: 25 человек проходят лечение в больницах, 96 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 50 пациентов мужского пола, 71 – женского, среди заболевших 5 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 50 553: 44 625 (+135) — выздоровели, 784 — на лечении, 1 294 (-55) — на карантине дома, 1 910 — скончались.

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