По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 139 новых случаев заражения COVID-19: 39 человек проходят лечение в больницах, 100 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 59 пациентов мужского пола, 80 – женского, среди заболевших 8 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 49 237: 42 518 (+179) – выздоровели, 829 – на лечении, 1 831 – скончались, 1 515 – на карантине дома.

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