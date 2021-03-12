По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 145 новых случаев заражения COVID-19: 20 человек проходят лечение в больницах, 125 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 63 пациента мужского пола, 82 – женского, среди заболевших 10 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 48 814: 41 777 (+274) – выздоровели, 843 – на лечении, 1 818 (+4) – скончалось от коронавируса, 1 217 (+1) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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