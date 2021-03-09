В Пермском крае за сутки 151 новый случай заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 151 новый случай заражения COVID-19: 21 человек проходит лечение в больницах, 130 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди инфицированных 63 пациента мужского пола, 88 – женского, среди заболевших 8 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 48 366: 40 977 (+148) – выздоровели, 849 – на лечении, 1 796 (+4) – скончались от коронавируса, 1 205 (+6) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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