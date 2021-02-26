В Пермском крае 203 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 203 новых случая заражения COVID-19: 10 человек проходят лечение в больницах, 193 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 91 пациент мужского пола, 112 – женского, среди заболевших 17 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 46 453: 38 525 (+278) – выздоровели, 962 – на лечении, 1 709 (+9) – скончались от коронавируса, 1 169 (+1) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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