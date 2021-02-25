В Пермском крае 212 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 212 новых случая заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 174 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди инфицированных 87 пациентов мужского пола, 125 – женского, среди заболевших 16 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 46 250: 38 247 (+231) – выздоровели, 998 – на лечении, 1 700 (+6) – скончались от коронавируса, 1 168 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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