В Пермском крае 240 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 240 новых случаев заражения COVID-19: 44 человека проходят лечение в больницах, 196 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 90 пациентов мужского пола, 150 – женского, среди заболевших 17 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 45 118: 37 372 (+303) – выздоровели, 1 074 – на лечении, 1 647 (+7) – скончались от коронавируса, 1 150 (+4) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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