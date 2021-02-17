В Пермском крае 252 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 252 новых случая заражения COVID-19: 47 человек проходят лечение в больницах, 205 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе 252 новых инфицированных 100 пациентов мужского пола, 152 – женского, среди заболевших 20 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 44 390: 36 552 (+201) – выздоровели, 1 134 – на лечении, 1 621 (+14) – скончались от коронавируса, 1 138 (+2) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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