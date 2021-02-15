В Пермском крае 258 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 258 новых случаев заражения COVID-19: 72 человека проходят лечение в больницах, 186 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 92 пациентов мужского пола, 166 – женского, среди заболевших 12 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 43 885: 36 238 (+41) – выздоровели, 1 200 – на лечении, 1 597 (+8) – скончались от коронавируса, 1 134 (+8) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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