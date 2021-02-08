В Пермском крае 274 новых случая заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 274 новых случая заражения COVID-19: 79 человек проходят лечение в больницах, 195 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 102 пациента мужского пола, 172 – женского, среди заболевших 10 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 42 031: 34 766 (+75) – выздоровели, 1 249 – на лечении, 1 531 (+11) – скончались от коронавируса, 1 097 (+5) – скончались от сопутствующих заболеваний

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.