В Пермском крае 288 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 288 новых случаев заражения COVID-19: 62 человека проходят лечение в больницах, 226 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 123 пациента мужского пола, 165 – женского, среди заболевших 16 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 38 939: 1 476 – на лечении, 32 208 (+303) – выздоровели, 1 415 (+10) – скончались от коронавируса, 1 051 (+6) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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