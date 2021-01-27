В Пермском крае 290 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 290 новых случаев заражения COVID-19: 57 человек проходят лечение в больницах, 233 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 124 пациента мужского пола, 166 – женского, среди заболевших 11 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 38 651: 1 513 – на лечении, 31 905 (+361) – выздоровели, 1 405 (+10) – скончались от коронавируса, 1 045 (+11) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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