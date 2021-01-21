В Пермском крае 297 новых случаев заражения COVID-19

По данным Роспотребнадзора за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19: 69 человек проходят лечение в больницах, 228 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди новых инфицированных 116 пациентов мужского пола, 181 – женского, среди заболевших 19 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 36 887: 1 631 – на лечении, 30 310 (+293) – выздоровели, 13 44 (+10) – скончались от коронавируса, 997 (+5) – скончались от сопутствующих заболеваний.

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